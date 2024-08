Ruotsin hiihtotähti kohdahduttaa Venäjä-lausunnoillaan

– Tähän tilanteeseen on jo melkein tottunut, kun he eivät ole mukana. Tämä on surkeaa, mutta hiihto on samaan aikaan niin pieni laji, että mielestäni tarvitsemme kuitenkin venäläisiä lajiimme, 35-vuotias Halfvarsson sanoi TT:n haastattelussa.

– Vaikka he ovat saaneet historiassaan aikaan paljon paskaa ja kurjuutta, he ovat silti suurmaa hiihdossa ja tarvitsemme heitä. On sekä hyvä että huono asia, jos he palaavat kilpailuihin ennen kuin sota on ohi. Kaikki olisi outoa. Kilpailevatko he ilman lippuaan vai miten, Halfvarsson jatkoi pohdiskeluaan.