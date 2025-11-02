Kristiina Mäkelä ja Sami Helenius häkellyttivät räväkällä paso doblellaan.

Tanssii Tähtien Kanssa -kauden yhdeksännessä jaksossa sunnuntaina 2. marraskuuta tunnelmoidaan halloweenia.

Illan toisena parina parketille pääsivät entinen kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä ja tähtiopettaja Sami Helenius, joiden illan tanssi oli paso doble. Sen taustalla kuultiin Lady Gagan kappale Bloody Mary.

Mäkelä kertoi tanssin jälkeen syttyneensä Lady Gagan inspiroimaan esitykseen ja kertoi sen tuntuneen "tosi siistiltä". Tuomaristo oli Mäkelän kanssa samaa mieltä.

– Tämä oli niin täyttä paso doblea, todella piristävin maustein, hehkutti Helena Ahti-Hallberg.

Tuomari esitti liudan kehuja tähtiparin paso doblesta – sekä lookeista.

– Kampaamoon kiitokset, nuo hiukset ovat jotain aivan uskomatonta.