Johannes Holopaisen ja Katri Riihilahden TTK-päivä on ollut täynnä draamaa.

Tanssii Tähtien Kanssa -sarjan 18. tuotantokausi huipentui jännittävään finaalilähetykseen sunnuntaina 23. marraskuuta.

Jakson päätteeksi kauden voittajiksi kruunattiin näyttelijä Johannes Holopainen ja tähtiopettaja Katri Riihilahti. Kaksikko saapui MTV Uutiset Liven haastatteluun heti suoran lähetyksen päätteeksi.

Holopainen kuvaili olevansa täynnä kiitollisuutta.

– Kiitos kaikille. Tämä on ollut niin ihana matka. Kiitos Katrille, Holopainen aloittaa.

– On ollut aivan valtavan hieno matka. Merkityksellinen monella tavalla. Tanssi on valtava asia. Sillä on valtava voima. Suosittelen kaikille, Riihilahti komppaa vieressä.

Päivä on ollut parille täynnä draamaa. Holopainen loukkasi jalkansa kameraharjoituksissa. Hänen takareitensä revähti.

– Siinä oli valon ja pimeyden kamppailu. Kierin tossa lattialla takareisi kipeänä. Tahto on nyt luja, kyllä me tästä nyt noustaan ja mennään, vaikka ei heti pystynyt kävelemään. Se rupesi sitten paranee ja lääkäri sano, ettei se ole paha, kyllä pystyt vetämään, Holopainen kertaa.

