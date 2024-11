Arja Koriseva ja Valtteri Palin hehkuttavat TTK-matkaansa: "Ollaanhan me päästy hirveän pitkälle"

– Tämä on ollut raskas viikko ja matka on ollut niin pitkä. Ei sitä osannut ajatellakaan. Tämä tanssi ja tekeminen on ollut fyysisesti läsnä koko aika, hän sanoi.

– Meillä on niin valtavan upea tämä porukka. Joka kerta tuntuu, että kaikki ovat valmistautuneet siihen, että kuka vaan meistä voi lähteä. Olen niin onnellinen näistä jotka jatkavat. Erittäin onnellinen siitä, että ollaanhan me päästy hirveän pitkälle.

3:39

Arja & Valtteri – Sorry Seems To Be The Hardest Word