Katri, 32, kertoo, miksi päätti luopua alkoholista: "Juttu, missä tein virheen"

– Usein sanotaan, että suruun ei kannata juoda ja musta tuntuu, että se on sellainen juttu, missä tein virheen. Käytin alkoholia hyvin paljon itselääkintään, nykyään 32-vuotias Ylinen sanoo.

Ylinen sai huomata, että viina on katala lääke. Varsinaista "pohjakosketusta" ei kuitenkaan koskaan tapahtunut vaan alkoholiongelma alkoi kirkastua vähitellen. Kun Ylinen haki apua mielenterveysongelmiinsa, ei hän maininnut päihteistä edes terapeutilleen – häpeä esti.

– Meillä on aika tiukka stereotypia siitä, millainen on alkoholisti ja mun mielestä mä en ehdottomasti ollut sitä. Yritin myös johdatella terapiaa siihen suuntaan, ettei tämä ole se ongelma, vaikka se oli valtavan iso ongelma.

Päihderiippuvuus on myös vastakohta itsehillinnälle ja tunnollisuudelle, joita nykymaailmassa arvostetaan. Ylinen kuvailee itseään esikoiskirjassaan Aamu ilman darraa (Into Kustannus) suorituskeskeisyyteen taipuvaiseksi perfektionistiksi. Alkoholismin suhteen hän on kuitenkin valmis tyytymään epätäydelliseen suoritukseensa.