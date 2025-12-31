Jessie Diggins otti Tour de Skin uudessa kilpailumuodossa odotetun voiton. Kerttu Niskanen ei viihtynyt eräkilpailun ruuhkissa.

Johanna Matintalo oli uudenvuodenaattona yllättäen Suomen naishiihtäjistä paras Tour de Skin kolmannella etapilla, kun uusi kilpailumuoto eli 5 kilometrin erähiihto edettiin vapaalla hiihtotavalla. Vauhdikkaimpaan erään osunut Matintalo oli erässään kymmenes ja lopputuloksissa 13:s.



Matintalo jäi 11,5 sekuntia Yhdysvaltain Jessie Digginsin voittoajasta. Ruotsin Emma Ribom oli toinen ennen joukkuetoveriaan Moa Ilaria.



Kerttu Niskanen sijoittui kilpailussa 16:nneksi, ja Krista Pärmäkoski oli 19:s. Vilma Nissinen oli aikavertailussa 28:s, Jasmin Kähärä 33:s, Vilma Ryytty 36:s ja Jasmi Joensuu yllättäen vasta 39:s.



Kiertue jatkuu uudenvuodenpäivänä 20 kilometrin perinteisen hiihtotavan takaa-ajokilpailulla, johon lähdetään kokonaiskilpailun eroin. Diggins pääsee matkaan ensimmäisenä 50 sekunnin erolla Norjan Astrid Öyre Slindiin ja minuutin ennen Ruotsin Moa Ilaria.



Niskanen, Joensuu ja Matintalo lähtevät sijoilta 8, 9 ja 10 yli puolentoista minuutin päässä Digginsistä.

Matintalo onnistui vapaalla

Matintalo hiihti eräkilpailussa mahdollisesti jopa uransa parhaan vapaan hiihtotavan kilpailun. Se vahvisti hänen ilmeisen nousukuntonsa.



– Olen ihan tyytyväinen. Jäi vain vähän harmittamaan se, että lopussa olisi ollut paukkuja parempaan, mutta siinä oli vaikea napsia sijoja, Matintalo arvioi hiihtoaan Viaplayn tv-haastattelussa.



Matintalo arveli jo etukäteen, että hänen erästään tulee Digginsin ansiosta vauhdikas.



– Ei tarvinnut miettiä vauhdinjakoa, ja yllättävän pitkään pysyin kärjen mukana, Matintalo jatkoi.



Takaa-ajossa Ruotsin Ebba Andersson lähtee matkaan kahdeksan sekuntia Matintalon jälkeen, joten tarjolla saattaa olla arvokasta vetoapua.



– Eiköhän siihen saada hyvä letka, Matintalo ennakoi kiertueen neljättä etappia.

Ruuhka vaivasi Niskasta

Niskanen ei innostunut uudesta kilpailumuodosta, vaikka hän hiihti teknisesti kauden parhaan vapaan hiihtotavan kilpailunsa. Hänellä oli vaikeuksia nopearytmisen kilpailun ruuhkaisilla alkukilometreillä ja hän jäi lopussa vaille peesiä.



– Ei jäänyt hyvä maku, Niskanen kertoi.



– Alku meni häseltäessä, kun piti koko ajan touhuta jotain. Alku oli tosi vaikea.



Koronasta toipuva Pärmäkoski pääsi lähemmäs tasoaan kuin kiertueen ensimmäisissä starteissa, muttei suuremmin innostunut kehitysloikastaan.



– Ei missään nimessä superhyvää, mutta parempaa, Pärmäkoski arvioi vauhtiaan.



Joensuu piti erähiihdosta kilpailumuotona, vaikka hän kangistui eränsä loppukirikamppailussa kahdeksanneksi.



– Oli kiva, erilainen kisa. Toivon tällaisia jatkossakin, Joensuu kehui.



Ryytty on kokonaistilanteessa 29:s, Nissinen 32:s, Kähärä 35:s ja Pärmäkoski 38:s.