Kerttu Niskanen on sijoittunut Tour de Ski -maastohiihtokiertueen toisessa kilpailussa neljänneksi. Niskanen jäi 10 kilometrin perinteisen hiihtotavan yhteislähdössä 33 sekuntia kilpailun voittaneesta Norjan Astrid Öyre Slindistä.
Itävallan Teresa Stadlober oli Italian Toblachissa hiihdetyssä kilpailussa toinen ja Yhdysvaltain Jessie Diggins kolmas.
Johanna Matintalo oli kuudes, ja Jasmi Joensuu sijoittui 13:nneksi.
Tour de Ski jatkuu uudenvuodenaattona 5 kilometrin vapaan hiihtotavan kilpailulla.