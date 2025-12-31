Tour de Skillä keskiviikkona kisattavan viiden kilometrin yhteislähtökisan uusi kilpailumuoto kerää kritiikkiä hiihtäjiltä.

Perinteikäs Tour de Ski jatkuu tänään keskiviikkona viiden kilometrin yhteislähtökilpailulla. Mistään perinteisestä yhteislähtökisasta ei kuitenkaan ole kyse, sillä hiihtäjät on jaettu neljään erään.

Kisan loppusijoitukset jaetaan puhtaasti ajan perusteella, mikä on herättänyt keskustelua kisan tasapuolisuudesta. Uusi formaatti kerää kritiikkiä hiihtäjiltä.

– Siitä tulee ihan kunnon lottoa. Olemme testanneet tätä formaattia rullasuksilla ja tuolloinkin jo erien välillä oli isoja eroja. Nyt teemme sen lumella, joten alusta ja sitä kautta olosuhteet voivat muuttua kisan aikana. Se voi olla epäreilua. Varsinkin, jos on aurinkoista. Silloin viimeisten erien hiihtäjillä voi olla paljon vaikeampaa, Ranskan Jules Chappaz sanoo Expressenille.

Myös naisten kokonaistilanteessa toisena oleva Astrid Öyre Slind on kesällä kisannut vastaavanlaisessa kilpailussa, eivätkä kyseisen kisan kokemukset povaa hyvää päivän kisaa ajatellen.

– Se oli kaoottista, enkä näe mitään syytä, miksi se olisi nyt erilaista lumella. Minusta tätä ei pitäisi olla Tour de Skillä lainkaan, Slind painottaa.