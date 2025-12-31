Niilo Moilanen oli parhaana suomalaisena seitsemäs Tour de Skin viiden kilometrin vapaan hiihtotavan eräyhteislähtökilpailussa.

Moilanen pysyi omassa erässään hyvin kärkiryhmän kannoilla ja tuli maaliin eränsä seitsemäntenä. Moilanen jäi kisan ja eränsä voittaneesta Gus Schumacherista 6,0 sekuntia.

Kärkikolmikon täydensivät niin ikään kakkoserässä hiihtäneet Itävallan Benjamin Moser (+0,2) ja Norjan Lars Heggen (+0,6).

Avauserässä hiihtänyt Niskanen sijoittui erässään kymmenenneksi jääden kolme sekuntia erän voittaneesta Emil Iversenistä. Niskanen oli lopputuloksissa 22:s (+10,1).

Perttu Hyvärinen oli 44:s (+14,0), Petteri Koivisto 48:s (+15,2) Niko Anttola 62:s (+19,8), Lauri Vuorinen 83:s (+36,2) ja erässään kaatunut Joni Mäki 88:s (+47,7).

Tour de Skitä johtava Johannes Hösflot Kläbo voitti oman eränsä, mutta erä oli neljästä erästä toiseksi hitain ja norjalaistähti jäi lopputuloksissa 12:nneksi (+8,6).