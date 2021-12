Suomen hiihtoluotsi vaikutti helpottuneelta – kuvaili Tour de Ski -päivää värikkäästi

Iivo Niskanen oli miesten 15 kilometrillä 20:s. Hän on Tourin puolivälissä neljäntenä minuutti 19 sekuntia Norjan Johannes Hösflot Kläbosta jääneenä.

Naisten kärki pääsi karkuun

Johanna Matintalo oli kilpailussa 23:s ja vähitellen vauhtiaan parantava Anne Kyllönen 25:s. Kokonaiskilpailussa he ovat sijoilla 15 ja 16.

Kläbo ratkaisi laskussa

– Pertulta ok hiihto, varsinkin viimeinen vitonen. Hänellä hiihto lähti kulkemaan lopussa ja myös kunto on pikkuhiljaa menossa parempaan suuntaa. Se alkaa löytyä, Pasanen totesi.

Parhaat kilpailut edessä

Miesten sprintin suomalaisässä on Lauri Vuorinen, mutta hän ei kilpaile koronaiskilpailun kärkitiloista eikä välttämättä hiihdä edes kiertuetta loppuun.

– Fiemmen perinteisen hiihtotavan yhteislähtö on kokonaiskilpailun kannalta todella tärkeä. Siellä on joskus tullut tosi isoja eroja. Reitti on sellainen, että siinä voi tehdä eroja ja kalusto-ongelmista voi seurata vaikka puolentoista minuutin tappioita.