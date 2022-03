Johan Bäckman voisi tulevaisuudessa menettää dosentin arvonimensä – lakimuutos vireillä: "Yksi keino toimia valepropagandan levittämistä vastaan"

Asiaan on opetus- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen (kesk.) mukaan tulossa muutos.

– Meillä on nyt yliopistolaissa tietyllä tapaa aukko. Dosentin arvon myöntänyt yliopisto ei pysty tällä hetkellä peruuttamaan sitä. Nimenomaan yliopistot ja akateeminen kenttä ovat pyytäneet, että tämä aukko ja puute yliopistolaissa korjattaisiin, Kurvinen kommentoi tiedotustilaisuudessa.

– Tämä on vähän herkkä ja periaatteellinenkin kysymys, Kurvinen totesi.

"Yksi keino toimia valepropagandan levittämistä vastaan"

– Toki on myönnettävä, että tämä dosentuurin perumismahdollisuus voisi olla yksi keino toimia informaatiovaikuttamista ja valepropagandan levittämistä vastaan, koska me olemme huomanneet, että tämä maailmanaika jota elämme on näyttänyt sen, että myöskin tiede- ja tutkimusmaailmassa pyritään epäasialliseen informaatiovaikuttamiseen, Kurvinen sanoo.