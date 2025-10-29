Aiempi autohurjastelu toi 40 päivän ehdollisen vankeustuomion.

Joensuun epäilty yliajaja on ollut viranomaisten kanssa tekemisissä ennenkin.

Maaliskuussa 2015 hän oli varastanut sukulaisensa auton ja lähtenyt sillä liikenteeseen. Tekohetkellä hän oli 15-vuotias.

Poliisit olivat yrittäneet pysäyttää 15-vuotiasta ja hänen kaveriaan, mutta he olivat paenneet autolla taajama-alueella pitkin kevyen liikenteen väylää, jossa vauhti nousi kovimmillaan sataan kilometriin tunnissa.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi kaahailijan moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta nuorena henkilönä, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta nuorena henkilönä ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta nuorena henkilönä 40 päivän ehdolliseen vankeuteen.

Nyt 26-vuotias mies on vangittu iäkkään naisen yliajosta epäiltynä.

Autoilijan epäillään ajaneen polkupyörää taluttaneen iäkkään naisen päälle Joensuun Kuurnankadulla torstaiaamuna. Nainen kuoli yliajon seurauksena.

Poliisi kertoi aiemmin MTV Uutisille, että miehen epäillään ajaneen huomattavaa ylinopeutta sekä punaisia valoja päin.

Mies on saanut viime vuosina käräjäoikeudessa tuomioita myös erilaisista petosrikoksista.