Raahen takaa-ajosta epäilty ei muista tapahtumista juurikaan – kertoo ryyppyputken olleen päällä

– Henkilöauton kuljettajaa ja kyydissä ollutta mieshenkilöä on kuulusteltu ja siinä yhteydessä kuljettaja on kertonut nauttineensa useiden päivien ajan runsaasti alkoholia, eikä hänellä ole tapahtuneesta takaa-ajosta juurikaan muistikuvia. Myös matkustajana olleen mieshenkilön muistikuvat ovat olleet hataria, koska myös hän on kertonut nauttineensa alkoholia useita päiviä, tiedotteessa kerrotaan.