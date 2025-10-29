Joensuulaisen miehen epäillään ajaneen polkupyörää taluttaneen naisen päälle viime viikolla Joensuussa.
Joensuulainen 26-vuotias mies on vangittu Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa todennäköisin syin epäiltynä törkeästä kuolemantuottamuksesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja liikennepaosta tieliikenteessä.
Poliisi on kuitenkin edelleen kiinnostunut havainnoista mustan BMW Coupe -auton liikkeistä ja autosta olleista henkilöistä. Autossa on punaiset vanteet.
Autoilija törmäsi suojatiellä polkupyörää taluttaneeseen naiseen Joensuun Kuurnankadulla torstaina 23. lokakuuta noin kello 9 aamulla.
Jalankulkija kuoli tapahtumapaikalle ja ajoneuvon kuljettaja pakeni paikalta Wahlforssinkadun suuntaan.
Silminnäkijöiden mukaan auto oli ajanut huomattavaa ylinopeutta punaisia valoja päin. Autossa uskotaan olleen kolme nuorta aikuista.
Havainnot pyydetään ilmoittamaan poliisille puhelimitse numeroon 0295 415 232 tai sähköpostitse vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.