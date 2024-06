Joel Pohjanpalon nimi raikasi Venezian pukukopissa – suomalaistähti sai pukea nousujuhlissa erityisen asusteen: "Tähän liittyy suuria tunteita"

Tavoitteena säilyminen

Pohjanpalo siirtyi Italiaan kesällä 2022 Bayer Leverkusenista. Maalitykki on tyytyväinen siihen, miten Venezian projekti on edennyt.

– Meidän on nostettava tasoamme. Siellä on vahvemmat puolustajat ja maalinteko on vaikeampaa. Tavoitteena on, että säilymme sarjassa ja onnistun tekemään muutaman maalin itsekin.