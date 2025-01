Tuore tieto: Joel Pohjanpalo teki siirtopäätöksen – faneilta mielenosoitus

Serie A:n nousijaseura Venezia on vastaanottanut Palermolta tarjouksen joukkueen suomalaiskapteeni Joel Pohjanpalosta, joka on tuoreimpien tietojen mukaan näyttänyt vihreää valoa siirrolle. Venezian kannattajat ovat kuitenkin yrittäneet estää siirron toteutumisen.

Useampi italialaislehti uutisoi tiistai-iltana, että Serie B:ssä pelaava Palermo olisi tehnyt Pohjanpalosta miljoonien eurojen tarjouksen. Palermon kerrottiin myös tarjoavan Pohjanpalolle monivuotista sopimusta ja palkankorotusta.

Nyt italialaistoimittaja Gianluca Di Marzio uutisoi, että Pohjanpalo ja Palermo ovat yön aikana päässeet yhteisymmärrykseen sopimuksesta. Pohjanpalo on ilmaissut halunsa siirtyä Sisiliaan.

Seurojen on vielä päästävä siirtokorvauksesta sopuun. Di Marzion mukaan neuvotteluiden odotetaan ratkeavan jo lähitunteina, elleivät Venezian kannattajat ole onnistuneet horjuttamaan seuran myyntiaikeita.

Fanit protestoivat

Venezian kannattajat eivät ole olleet mielissään Pohjanpalon mahdollisesta lähdöstä.

Myöhään tiistai-iltana Venezian harjoituskeskuksen ympäröiviin aitoihin ja seiniin oltiin kiinnitetty useita lakanoita, joissa kannattajat ilmaisivat tyytymättömyytensä Pohjanpalon mahdolliseen lähtöön.

Artikkeli jatkuu upotuksen jälkeen.

– Näpit irti Pohjanpalosta, luki yhdessä banderolleista.

– Kelvoton seura, häivy Niederauer, luki toisessa lakanassa, joka oli suunnattu Venezian yhdysvaltalaiselle omistajalle ja puheenjohtajalle Duncan L. Niederauerille.

– Dogeen ei kosketa, luki kolmannessa.

Pohjanpalon Venetsiassa ansaitsema lempinimi ”Il Doge” viittaa hallitsijaan.IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto/ All Over Press

Pohjanpalo, 30, on tehnyt tällä kaudella kuusi maalia Serie A:ssa, missä nousijaseura makaa viimeistä edellisenä putoamisvaarassa.

Palermo on Serie B:n sarjataulukossa viidentenä, 12 pisteen päässä suoran nousun takaavasta kakkossijasta. Sijoille 3–8 yltävät joukkueet etenevät nousukarsintaan.