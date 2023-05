Joel Pohjanpalo paukutti neljä maalia ja käveli paidattomana baaritiskille – pörssikärkeen noussut suomalaistähti sai vastata jo lähtöspekulaatioihin

Hyökkääjä Joel Pohjanpalon ensimmäinen kausi Italiassa on kääntynyt vaikean syksyn jälkeen menestyksekkääksi. Maanantaina suomalaiskärki paukutti neljä maalia Modenan verkkoon, kun Venezia juhli 5–0-voittoa.

Yleisönsä Venetsiassa ottava Pohjanpalo juhli superiltaansa hakemalla tuopillisen olutta stadionin kaljakatsomosta. Hyökkääjän oluttempaus ja neljän maalin hurjastelu on huomioitu laajasti Italian lehdistössä.

Pohjanpalo jakeli maalihurjastelunsa jälkeen kiitoksia faneille ja koko seuralle.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Haluan kiittää myös joukkuekavereitani Candelaa ja Johnsenia syötöistä, joita sain heiltä tänään. Tämä päivä oli fantastinen, täydellinen päivä, Pohjanpalo hehkutti italialaismedian mukaan.

Pohjanpalon viime kesänä hankkinut Venezia lähti kauteen kovin odotuksin Serie A -nousu mielessään, mutta päinvastoin juuttuikin sarjan hännille ja joutui taistelemaan putoamista vastaan.

Kevätkauden loppukirillään Venezia on kääntänyt kuitenkin tilanteen itselleen edullisemmaksi. Joukkue on sarjassa kymmenentenä ja saattaa päästä vielä pelaamaan noususta. Serie B:n nousukarsintoihin osallistuu parhaimmillaan viisi joukkuetta sijoilta 3–8, mikäli ne kaikki mahtuvat 15 pisteen sisään toisistaan.

Pohjanpalo käänsi voiton jälkeen kuitenkin edelleen putoamistaistoon.

– Tavoite säilymisestä (Serie B:ssä) on erittäin lähellä, mutta emme ole sitä vielä varmistaneet. Meidän on ensin saatava matemaattinen varmuus Serie B:ssä pysymisestä. Pelaamme seuraavaksi Cosenzaa vastaan vieraissa ja sitten Perugiaa vastaan kotona ja voimme vielä saavuttaa enemmänkin, mutta ensin meidän on otettava ratkaiseva askel säilymiseksi, Pohjanpalo virkkoi.

Pohjanpalon tehokkuus on kulkenut samassa tahdissa joukkueen peli-ilmeen kanssa. Ennen marraskuuta kovapalkkainen 28-vuotias kärkimies oli tehnyt vain yhden maalin, mutta nyt kasassa on jo Serie B:n pörssikärjen asemaan oikeuttavat 17 osumaa. Maalien lisäksi on syntynyt kuusi maalisyöttöä.

– Olen erittäin tyytyväinen maaleistani, mutta pelaan ennen kaikkea joukkueelle. Jos saisin nyt valita joukkueelle kärkisijan ja oman maalittomuuden, en epäröisi valita sitä, Pohjanpalo totesi.

Pohjanpalon lentokelin myötä spekulaatiot mahdollisesta siirrosta Serie A:han ovat myös kasvaneet viime aikoina. Venetsian vanhan kaupungin ytimessä San Polon saarella asuva hyökkääjä ei kuitenkaan vaikuta halukkaalta lähtemään mihinkään.

– Asun San Pololla. Nautin kävelyistäni, ja minulla on suosikkibaari, jossa käyn kahvilla, ja minulla on auto Piazzale Romalla, joten olen torilla kymmenessä minuutissa. Suosikkipaikkani on muinainen rakennus suuren kanaalin varrella. Siellä on hotelli, jossa voi ihailla fantastisia auringonlaskuja. Minulla ei ole suunnitelmia lähteä, Pohjanpalo tunnelmoi.