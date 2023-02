Sensaatiojoukkue noussut jalkapallojättien takaa Mestarien liigan voittajasuosikiksi – "Dominoi, miten tahtoo"

Napolin kausi on ollut täynnä onnistumisia. Joukkue on matkalla kohti ensimmäistä Scudettoaan sitten kauden 1989-90. Napolin etumatka Serie A:ssa on tällä hetkellä peräti 15 pistettä toisena sijaitsevaan Interiin.

– Tällä hetkellä heidän pelinsä on järkyttävän hyvässä kunnossa. Joukkue dominoi Seria A:ta miten tahtoo ja peli on oikeasti hyvässä kunnossa. Väitän, että tuo joukkue saattaa mennä ihan päätyyn asti, Niemi lataa.

Huiman vireen taustalla loistaa kaksi erityistä pelaajaa. Nigerialaiskärki Victor Osimhen ja georgialaislaituri Khvicha Kvaratskhelia. Osimhen on tehnyt tällä kaudella 19 Serie A -pelissä 18 maalia ja Kvaratskhelia on maalannut 19 pelissä 10 kertaa ja tarjoillut yhdeksän maalisyöttöä.

Kaksikon yhteispeli on sujunut upeasti. 22-vuotias Kvaratskhelia on saanut Napoli-kannattajilta jo uuden lempinimen: Kvaradona.

– En tiennyt aluksi, miten reagoida siihen. Sanoako kiitos vai mitä. Olen vähitellen alkanut tottua siihen ja minun on sanottava, että olen siihen erittäin tyytyväinen ja on uskomaton tunne, että minut rinnastetaan hänenlaiseen pelaajaan, Kvaratskhelia kommentoi Napoli-legenda Diego Maradonaan rinnastettua lempinimeään.

Napoli ja Frankfurt iskevät yhteen tiistaina. Ottelu on nähtävissä C More Sport 2 -kanavalla ja cmore.fi-suoratoistopalvelussa kello 21.45 alkaen. Jalkapallostudio aloittaa otteluillan perkaamisen C More Sport 1 -kanavalla ja C Moressa jo kello 21.