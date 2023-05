Täyttä tykitystä! Hurja maalikimara nosti Huuhkajat-hyökkääjän pörssikärkeen Italiassa

Venezia on Serie B:n sarjataulukossa voiton myötä sijalla 10. Joukkue on voittanut viidestä edellisestä ottelustaan neljä. Pääsarjakarsintaan oikeuttavaan kahdeksanteen sijaan on matkaa vain yksi piste. Joukkueella on pelaamatta vielä kolme ottelua.