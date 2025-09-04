Ihminen kiipesi rautatietolppaan Espoossa – junaliikenteessä myöhästymisiä

Ihminen on kiivennyt varhain iltapäivällä rautateiden toimintaan liittyvään tolppaan Espoon Leppävaarassa, kertoi Länsi-Uudenmaan poliisilaitos tiedotteessaan.

Tilanne vaikutti junaliikenteeseen, joka poliisin mukaan piti pelastustöiden ajaksi pysäyttää väliaikaisesti.

Länsi-Uudenmaan poliisi sai ilmoituksen rautatietolppaan kiivenneestä ihmisestä tänään torstaina kello 12.30.

Kello 13.39 poliisi kertoi, että pelastustehtävässä oli sekä poliisin että Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen yksiköitä.

Poliisin mukaan viranomaiset pyrkivät varmistamaan paikan päällä sen, että tolppaan kiivennyt ihminen saadaan alas tolpasta turvallisesti.

– Junaliikenteen seisahtumista lukuun ottamatta tehtävä ei vaikuta liikkumiseen alueella, poliisi päivitti tiedotettaan kello 13.50.

Noin kello 14 Fintraffic Rataliikennekeskus tiedotti, että pelastustyöt on saatu päätökseen.

Poliisin mukaan ihminen saatiin alas tolpasta viranomaisten yhteistoiminnan avulla, ja hän on poliisin hallussa. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa.

Poliisi epäilee tolppaan kiivennyttä henkilöä liikenteen häirinnästä.

Viivästyksiä rantaradalla

Fintrafficin mukaan myös häiriö rautatieliikenteessä rantaradalla välillä Helsinki–Kirkkonummi–Turku sekä Kehäradalla on ohi ja junaliikenne jatkuu väleillä Helsinki–Leppävaara, Helsinki–Kirkkonummi ja Helsinki–Turku sekä Kehäradan rataosilla.

Rantaradan junaliikenteessä on kuitenkin myöhästymisiä sekä epäsäännölliset vuorovälit noin kello 16 asti.

VR:n mukaan pari junaa myöhästyy reilummin.

Ne ovat l S 87 -juna kello klo 14.03 Helsingistä Jyväskylään, joka myöhästyi lähdössä noin 40 minuuttia ilkivallan vuoksi.

IC 953 Helsingistä Turkuun klo 12.35 on myöhässä noin 80 minuuttia.

4.9.2025 kello 15.40 juttua päivitetty juttua tiedolla siitä, mistä tolppaan kiivennyttä epäillään ja mitkä junat ovat myöhässä reilusti.