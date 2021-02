Kaksi lasta roikkui liikkuvan junan perässä – VR käskee soittamaan heti hätänumeroon: "Hengenvaarallista leikkiä"

Kuvassa kaksi poikaa roikkuu liikkuvan lähijunan ulkopuolella. Videolla taas näkyy kaksi lasta, jotka matkustavat junan ulkopuolella. Iltalehden mukaan video on kuvattu Koivuhovin asemalla Kauniaisissa lauantaina noin kello 16 aikaan. Kuvia on kuitenkin kaksi erilaista lasten vaatetuksesta ja junista päätellen.

VR:n viestinnästä kerrotaan MTV Uutisille, että he ovat tietoisia tapauksesta.

– Tällaiset tilanteet ovat harvinaisia ja todella vaarallisia. Se on hengenvaarallista leikkiä, viestinnästä kerrotaan.

Suuri vaara putoamisesta

Junan ulkopuolella matkustettaessa on aina vaara putoamisesta. HSL-lähijunat kulkevat parhaimmillaan noin 120 kilometriä tunnissa, joten loukkaantumisriski ja jopa hengen lähtö on lähellä. Lisäksi sähköradan yläpuolella kulkevassa ajolangassa on 25 000 voltin jännite.