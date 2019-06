Jo toinen tapaus samalla rannalla – 13-vuotiaiden kaverusten uintiretki päättyi verisesti, kaupunki päätti reagoida heti: "Yöaikaan ilmestyy tarpeetonta tavaraa"

Rannalla on sattunut muitakin haavereita viime aikoina.

Myllärniemen tietojen mukaan rannalla on sattunut useampi samankaltainen tapaturma viime aikoina. Tapaus, jossa pieni poika melkein hukkui, on ehdottomasti pahin, mutta uistimista on tullut haavoja muillekin.