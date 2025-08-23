Ei täysosumia Lotossa – ennätyspotin metsästys jatkuu

Lotossa ei arvottu tänään täysosumia. Potissa oli ennätykselliset 15,9 miljoonaa euroa.
Loton voittorivi kierroksella 34/2025 oli 6, 11, 12, 13, 25, 30 ja 33 sekä lisänumero 34. Plusnumero oli 7.
Lauantai-Jokerin voittorivi oli 7 9 9 6 3 3 5.
Lauantaina löytyi kolme kappaletta 6+1-tuloksia, joilla voitti 72 575 euroa, Veikkaus kertoo tiedotteessaan. Voitot osuivat nettipelaajalle Tohmajärvelle, nettipelaajalle Pihtiputaalle ja Espoon Lasihytin K-Supermarketin asiakkaalle.
Loton potti ei kasva ensi viikoksi.
Juttua päivitetty tiedolla pienemmistä voitoista 23.8.2025 kello 22.49.
Hae tukea peliriippuvuuteen
Peliriippuvuus voi tarkoittaa joko rahapeli- tai digipeliriippuvuutta.
Kun pelaaminen on kehittynyt riippuvuuden tasolle, sille on ominaista hallinnan menettäminen ja vaikeus.
Vaikka peliongelma voi hävettää, siihen kannattaa yrittää puuttua.
Apua voi hakea esimerkiksi Peluurin auttavasta puhelimesta (0800 100 101) sekä chatista, A-klinikoilta tai Pelirajat’on-vertaistuesta.