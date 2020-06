Helsinkiläisellä rannalla kynttilöitä ja kukkia – 6-vuotiaan kuolema uimareissulla on karmea lisäys karuun tilastoon: "Lasten tapaturmissa hukkuminen on toisella sijalla"

Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton koulutussunnittelija Anne Hiltusen mukaan tänä vuonna on ollut myös paljon läheltä piti -tilanteita.

– Nyt oli tietenkin heikko jäätilanne, mikä aiheutti sen, että meillä on ollut hukkumisia kaksi kertaa enemmän viime vuoteen verrattuna. Toki koronatilannekin vaikutti: Ihmisillä oli enemmän vapaa-aikaa, jota he lähtivät viettämään luontoon ja vesistöjen äärelle, Hiltunen selittää.

Uimarannalla haikea näky pikkupojan hukkumisen vuoksi

Suositulla uimarannalla on tiettävästi tapahtunut aiemminkin hukkumistapauksia. Hiltusen mukaan Suomessa vesi on paikasta riippumatta sameaa, minkä vuoksi veden varaan joutuneen henkilön etsiminen on haastavampaa kuin esimerkiksi uimahallin kirkkaassa vedessä.