Jo neljäs nainen syyttää Sinkkuelämää-tähti Chris Nothia seksuaalisesta ahdistelusta

Allredin mukaan hänen asiakkaansa ei voi nostaa tapahtuneesta kannetta vanhentumissäännön vuoksi, sillä tapauksesta on lähes 20 vuotta. Rolling Stonen mukaan laulaja ei voi nostaa Nothia vastaan rikos- eikä siviilikannetta.

Allred nosti esiin New Yorkin osavaltion lakialoitteen, jota on määrä käsitellä ensi kuussa. Jos laki hyväksyttäisiin, se antaisi seksuaalisen ahdistelun uhreille mahdollisuuden nostaa kanne, vaikka asia olisi vanhentunut.

Kaksi naista syyttää Nothia raiskauksesta

Naisista toinen taas kertoo olleensa Nothin kanssa treffeillä New Yorkissa vuonna 2015. Nainen kertoo Nothin kutsuneen hänet asunnolleen, jossa hän syyttää tähden raiskanneen hänet.

Nainen sai lopulta vakuutettua Nothin siitä, että he voisivat jatkaa kanssakäymistä toisessa paikassa ja pääsi näin tilanteesta pois. Noth otti myöhemmin naiseen yhteyttä, mutta tämä ei vastannut näyttelijän viesteihin.

Noth on kiistänyt aiemmat syytökset

Tuoreeltaan Mr Bigin eli Kihon rooliin Sinkkuelämää-tv-sarjan uudelleenlämmittelyssä palannut Noth on kiistänyt aiemmin mediassa esitetyt syytökset.

Ensimmäisten syytösten jälkeen hän lähetti medialle lausunnon, jossa väitti kanssakäymisten perustuneen yhteisymmärrykseen. Kolmannen syytöksen osalta Nothin edustaja kertoi, ettei näyttelijällä ole edes käsitystä siitä, kuka häntä syyttävä nainen on.

Näyttelijää syyttäneen nelikon lisäksi yhdysvaltalaisnäyttelijä Zoe Lister-Jones on syyttänyt Instagram -tilillään Nothia sopimattomasta käyttäytymisestä. Ensimmäisten syytösten jälkeen tehdyssä julkaisussaan Lister-Jones arvioi Nothin käyttäneen hyväksi fantasiaa, jota hänen Sinkkuelämää-hahmonsa on uskottu edustavan.

/All Over Press

/All Over Press

Sinkkuelämää-kollegat antoivat naisille tukensa

Sinkkuelämää-sarjan uudessa jatko-osassa And Just Like Thatissa esiintyvät Sarah Jessica Parker, Kristin Davis ja Cynthia Nixon julkaisivat syytösten jälkeen lausunnon, jossa osoittivat Nothia syyttäneille naisille tukeaan.