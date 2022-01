Queen Latifah kommentoi vihdoin Chris Nothin potkuja tv-sarjasta: "Oikeuden on voitettava"

Näyttelijää syyttäneen nelikon lisäksi yhdysvaltalaisnäyttelijä Zoe Lister-Jones on syyttänyt Instagram -tilillään Nothia sopimattomasta käyttäytymisestä.

Noth on kiistänyt kaikki väitteet, mutta silti mies sai kenkää muun muassa The Equalizer -sarjasta , jossa näytteli Queen Latifahin kanssa.

Aikaisemmin syytöksiä esittäneille naisille tukensa antoivat Sinkkuelämää-sarjan naisnäyttelijät ja nyt asiaa on kommentoinut myös Latifah.

Latifah kokee tilanteen epätodelliseksi

Noth näytteli CBS:n draamasarjassa The Equalizer Latifahin esittämän päähahmon pitkäaikaista ystävää.

– Se on edelleen epätodellista. Se on niin arka, herkkä tilanne, joka vaatii suurta kunnioitusta. Se on henkilökohtainen asia, jonka hän (Noth) joutuu käsittelemään, Latifah toteaa.