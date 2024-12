Jesse Puljujärvi joutui seuraamaan jo kuudennen Pittsburghin ottelun peräkkäin katsomosta, koska häntä ei valittu mukaan kokoonpanoon. Suomalainen tietää, missä hänen pitää parantaa.

Pittsburghin neljän ottelun voittoputki päättyi 2–4-tappioon New York Rangersia vastaan. Jesse Puljujärvi ei taaskaan mahtunut mukaan pelaavaan kokoonpanoon. Otteluiden sivusta seuraaminen on ollut suomalaiselle pettymys, mutta hän on valmis taistelemaan.

– Yritän työskennellä jäällä ja sen ulkopuolella. Täytyy olla valmiina. Olen näyttänyt tällä kaudella, mihin pystyn, mutta minun on vielä opittava tiettyjä puolustuksellisia yksityiskohtia, Puljujärvi kommentoi NHL:n verkkosivuilla.

Alkukaudesta "Pulju" sai mukavasti vastuuta ja hänen pelinsä kulki mallikkaasti, mutta joukkue ei saanut toivottuja voittoja.

– Olen aina tykännyt tehdä töitä. Kauden alla tuntui, että olen paremmassa kunnossa kuin koskaan. Hävisimme monta ottelua, joissa olin mukana. Nyt kaverit pelaavat hyvää jääkiekkoa. Olen kulkenut pitkän matkan, että olen päässyt tähän kuntoon, joten täytyy vain pysyä ammattimaisena, Puljujärvi toteaa.

Puljujärvi on parhaimmillaan ollut kova pistenikkari, mutta Pittsburghissa valmentaja Mike Sullivan on halunnut istuttaa hänet huomattavasti puolustavampaan rooliin.

– Jesse on hyvä ammattilainen ja ymmärtää tilanteen. Parhaimmillaan hän on karvaamisessa ja silloin, kun hän käyttää kokoaan, ulottuvuuttaan ja luisteluaan. Hän pystyy tekemään vastustajan olon tukalaksi, ja on hänellä maalivainuakin. Puolustuksessa ja kiekottomassa pelaamisessa hänen on vielä sisäistettävä vastuunsa, ja siitä olemme keskustelleet, Sullivan sanoo.

Vähäinen vastuu heijastui myös maajoukkuepuolelle, kun Puljujärvi ei mahtunut mukaan Antti Pennasen 4 Nations Face-Off Leijonat-miehistöön.

– Olisin todella halunnut mukaan, joten se on pettymys. Ymmärrän kyllä, etten ole pelannut niin isoja minuutteja kuin moni muu. (Aleksander) Barkov, (Sebastian) Aho ja (Mikko) Rantanen ovat huippupelaajia, mutta muutamasta hyökkääjän paikasta oli taistelua. On hauskaa nähdä, miten Suomi menestyy, toivottavasti hyvin, Puljujärvi sanailee.

Puljujärvi on pelannut tällä kaudella 20 NHL-ottelua tehopistein 3+5. Hänen viimeisin ottelunsa on marraskuun lopulta Utahia vastaan.