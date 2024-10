Jesse Puljujärvi komeilee tilaston kärjessä – NHL-valmentajalta suitsutusta suomalaiselle

– Se on vaikeaa, mutta mitä voi tehdä. Olen tehnyt parhaani joka päivä ja yrittänyt näyttää, että voin olla hyvä pelaaja, Puljujärvi on kommentoinut tilannettaan Pittsburgh DK Sportsin mukaan .

– Hän on pelannut äärimmäisen hyvin, enkä halua päätöksen murentavan hänen edistystään. Jesse ansaitsee paljon kehuja. Hän on työskennellyt paljon päästäkseen siihen tilanteeseen, missä on nyt. Hän teki kovaa töitä harjoituskaudella ja on tärkeää, että hän kehittää kokonaisvaltaista peliään, Sullivan kommentoi.