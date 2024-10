Jesse Puljujärvestä huima julistus – NHL-menestysluotsi jakoi mehukkaan kommentin suomalaisesta

Sullivanin mukaan suomalaishyökkääjä on ollut Penguinsin harjoitusleirin ”suurimpia yllättäjiä”.

– Hän on tehnyt merkittävän vaikutuksen koko meidän ryhmäämme, Sullivan ylistää.

– Hän on kiehtova pelaaja meidän kannaltamme, koska meillä ei ole hirveästi tuollaisia juttuja ja piirteitä, joita hän tuo meidän arkeemme. Hän tuo kokoa, ulottuvuutta ja fyysisiä elementtejä, joiden myötä meitä vastaan on vaikeampaa pelata.

– Hän on myös osoittanut sen, että hän pystyy viimeistelemään. Tuo läpiajomaali, minkä hän teki, oli ihan maailmanluokan suoritus. Jos hän pystyy tuottamaan, jos hän tuo hyviä asioita meidän karvauspelaamiseemme ja jos hän on luotettava puolustussuunnassa… puhutaan ihan huikeasta mahdollisuudesta, Sullivan mehustelee suomalaisen kohdalla.

Sullivan on NHL:n kolminkertainen mestarivalmentaja. Hänet nimettiin Pittsburgh Penguinsin päävalmentajaksi kesken kauden 2015–16.

– Tiedän, että tuollaisen jälkeen kuntoutus saattaa kestää jopa yli vuoden ajan. Hän oli loistokunnossa, kun hän tuli nyt harjoitusleirille. Hänen luistelunsa on mennyt parempaan suuntaan ja hän on saanut siihen lisää voimaa mukaan. Hän on myös nopeampi, kun hän lähtee paikoiltaan liikkeelle, Penguinsin päävalmentaja Sullivan kuvailee.