Pittsburgh-pomo ei halua paineita Jesse Puljujärven niskaan – "En odota sitä"

Puljujärvi kävi viime kauden jälkeen lonkkaleikkauksessa, josta kuntoutuminen on vienyt koko kesän ja syksyn. Puljujärvi hyppäsi takaisin askiin joulukuussa solmittuaan try out -sopimuksen Pittsburghin ja AHL-seura Wilkes-Barre/Scranton Penguinsin kanssa.