Jesse Puljujärvi lähtee AHL:ään – Pittsburgh-pomo paljasti suunnitelmansa: "Sitä haluamme häneltä"

Lonkkaleikkauksesta toipuva Puljujärvi solmi joulukuussa try out -sopimuksen Pittsburghin kanssa. Toistaiseksi Puljujärvi on harjoitellut joukkueen kanssa, mutta NHL:n try out -sopimuksen alla oleva pelaaja ei voi pelata NHL:n runkosarjaotteluita.