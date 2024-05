Leijonien NHL-pelaaja päätyi Sidney Crosbyn ”suolauksen” kohteeksi – kaiken kruunaa Jesse Puljujärven kielikoulu

Puustinen, 24, oli jo kolme vuotta sitten Leijonien MM-joukkueen matkassa Latvian Riiassa pelatuissa kisoissa. Tuolloin Puustinen kantoi vielä pienempää roolia. Hän pääsi kehiin kahdessa ottelussa.

Kisojen jälkeen Puustinen suuntasi Pohjois-Amerikkaan. Hän liittyi NHL-seura Pittsburgh Penguinsin organisaatioon.

Penguins varasi oikea käsi alhaalla pelaavan laiturin kesän 2019 varaustilaisuuden loppuvaiheilla, seitsemännellä kierroksella (vuoro #203). Puustinen pelasi heti ensimmäisellä Pohjois-Amerikan kaudellaan yhden NHL-ottelun.

Hän oli tuolloin tiukkojen oppien äärellä.

– Kun lähdin sinne, tykkäsin palautella kiekkoja puolustajille. AHL:ssä valmentaja sanoi, että ”älä, älä, heitä vain ylöspäin koko ajan”. Siellä saattoi olla jo pakit maila pystyssä luistelemassa pois, eivätkä he olleet enää hereillä. Suoraviivaisuus on iso juttu, mikä on tullut mukaan vuosien saatossa, Puustinen sanoo Tshekin Prahassa, tämän kevään MM-kisojen alla.

Puustinen lähti aivan untuvikkona rapakon taakse. Hän ei taitanut lähes lainkaan kieltä.

– Osasin sanoa oman nimeni ja ehkä muutaman sanan, Puustinen myöntää.

Tuoreeltaan mukaan on tullut melkoinen kieliopettaja: Jesse Puljujärvi.

Hiljalleen ymmärtävät

Puljujärvi mainosti keskiviikkona Prahassa sitä, miten hän on toisen Penguins-pelaajan Puustisen kieliopas.

Kuulostaa aikamoiselta kombinaatiolta.

– No joo, Puustinen naurahtaa.

– Jesse tuli joulukuussa Pittsburghiin. Sillä oli alussa vähän vaikeuksia englannin kielen kanssa, mutta nyt hän on ollut siellä jo seitsemän vuoden ajan. Hän pystyy hyvin hoitamaan asiat. Itsellä oli vähän samoja alkuvaikeuksia. Jos on tarvinnut jossain apua, niin Jesse on auttanut. Hän on kuitenkin oppinut kielen sen verran hyvin vuosien varrella, Puustinen kuvailee.

Puustinen vastaa yhdellä sanalla, kun häneltä kysytään siitä, millainen englannin kielen opettaja Puljujärvi on.

– Hauska, Puustinen täräyttää.

– Enemmän olemme naureskelleet keskenämme, jos olemme olleet kahdestaan jossain ja olemme höpöttäneet jotain englanniksi. Emme me ole kuitenkaan mitään oppitunteja pitäneet. Ehkä se hetki koittaa.

Puustisen mukaan hänen suurimmat haasteensa ovat lausumisen puolella.

– Tuntuu, että eurooppalaisten kanssa pystyy hyvin puhumaan ja he ymmärtävät ”rallienglantia”. Välillä tuntuu, että jenkit ja kanukit eivät meinaa saada koppia siitä, että mitä meinaan sanoa. Mutta kun olen ollut siellä jo kolme vuotta, niin kyllä he hiljalleen rupeavat ymmärtämään minua, Puustinen myöntää.

Yhden ikonisen heiton Puljujärvi on saanut opetettua Puustiselle.

– Is it time, Puustinen napauttaa napakasti.

– Jos joku miettii, että ei uskalla lähteä sen takia Pohjois-Amerikkaan, kun ei osaa puhua kieltä, niin ei kyllä kannata sen takia jättää menemättä. Siellä autetaan. Jos meillä on jotain palavereita, niin apuvalmentajat kyselevät vielä jälkikäteen, että saitko kaikesta kiinni. Jos ei saanut, niin sitten asia käydään kahdestaan läpi. Totta kai itseä alkuun vähän pelotti se, kun tykkään olla paljon äänessä, ettei pysty oikein tuomaan omaa luonnetta kunnolla esille. Se on huomannut, että varsinkin NHL:n puolella kaikki ovat olleet todella mukavia ja he ovat halunneet jutella. Ei ole ollut mitään ongelmia. Ehkä välillä on saattanut naurattaa, mutta kaikki hyvissä mielin, Puustinen perkaa.

Crosbyn suolauksessa

Puustinen on pelannut tähän mennessä 53 ottelua Penguinsin paidassa. Hän alkoi vakiinnuttamaan rooliansa Pittsburghin NHL-ryhmässä erityisesti menneellä kaudella.

Penguinsin kopissa Puustinen on törmännyt isoihin hahmoihin. Kaiken lisäksi hän pelasi tällä kaudella useita otteluita pitkän linjan tähtipelaajan, venäläisen Jevgeni Malkinin kanssa.

– Hän ei tykkää olla niin paljoa äänessä pukukopin puolella. Pelien aikana olemme käyneet aloituksia ja tilanteita läpi. Yllättävän hyvin meni silti pelit. Hän tykkää tehdä omia hommia ja hänellä on vähän vapauksia, joita hän on vuosien saatossa ansainnut. Se vetää siinä ja yritämme pysyä perässä, Puustinen kuvailee.

Penguinsin toinen iso tähti on Sidney Crosby, joka kuuluu yhä aivan NHL:n kirkkaimpien nimien joukkoon. Puustinen myöntää, että häntä aluksi jännitti, kun hän asteli samaan pukuhuoneeseen Crosbyn ja Malkinin kaltaisten supertähtien joukkoon.

– Aika helppo sinne oli kuitenkin loppupeleissä mennä, kun kaikki tietävät, että kuka on kyseessä esimerkiksi Crosbyn kohdalla. Hän on tosi mukava, hän tykkää kysellä ja jutella kaikennäköistä. Ei jää yhtään sellainen olo, ettei kuuluisi jengiin. Tuo helpottaa varmasti kaikkia nuoria, ketkä sinne menevät, kun hän ottaa heti kaikki mukaan. Voi istua mihin vaan, niin hän istuu viereen. Istuin itseasiassa kopissa aika lähellä häntä ja pääsin juttelemaan hänen kanssaan kauden aikana. Hän on rento äijä, vaikka hänen työmoraalinsa on todella kova. Hänelle pystyy heittää leukaa ja esimerkiksi palloringissä voi suolata häntä ja hän suolaa takaisin. Pirun mukava tyyppi, Puustinen sanoo Crosbystä.

Kerros nyt, millaista suolaa Sidney Crosby heittää?

– Sieltä saattaa tulla palloa pään yli ja sitten saa juosta sen perään. Ja jos ei meinaa saada koppia, niin äkkiä on pihalla. Noh, ihan rehellisesti se kuitenkin pelaa. On hyvä, että hänelle voi antaa takaisinkin, eikä hän suutu tai ole moksiskaan siitä. Ihan sama, että kuka hänelle palloa antaa, Puustinen vastaa.

Mafian jäsen

Puustinen on tällä kertaa aivan Leijonien avainpelaajia Tshekissä pelattavissa MM-kisoissa. Puustinen on viilettänyt viikon harjoituksissa ykkösketjun laidalla Mikael Granlundin (San Jose Sharks) ja Juha Jääskän (HIFK/Carolina Hurricanes) rinnalla. Tämän lisäksi Puustisella on iso rooli Leijonien ykkösylivoimassa, missä hän on vasemmalla siivellä eli vasemman puolen laukojan paikalla.

– Haluan pelata ylivoimaa ja olla kärkiketjuissa, mutta loppupeleissä ei tuolla ole niin väliä. Kun tulin, minulla ei ollut mitään ihmeempiä odotuksia. Hienoa, että pääsin mukaan. Ajattelin, että ihan sama missä pelaan, olen ylpeä ja vedän siinä sitten, Puustinen taustoittaa.

Kolmen Pohjois-Amerikan vuoden aikana Puustisesta on tullut hänen omien sanojensa mukaan ”paljon monipuolisempi pelaaja”. Hän on yhä sähäkkä laituri, joka pystyy sekä ratkomaan että rakentamaan.

Nyt hän tuo omaa osaamistaan Leijonien käyttöön.

– Tässä on ollu melko malttamattomana jo viikon ajan. Kiva päästä huomenna tositoimiin. Sitä on odotettu, Puustinen fiilisteli torstaina Prahan O2 Areenan uumenissa.

Leijonien pukukopissa Puustinen on osa mafiaa. Nimittäin Kuopion mafiaa. Hänen lisäkseen Rasmus Rissanen (Kuopio) ja Iiro Pakarinen (Suonenjoki) ovat kotoisin samoilta seuduilta. Oliver Kapanen on puolestaan pelannut lähes koko uransa ajan Kuopiossa. Leijonien puolustaja Jesper Mattila aloittaa syksyllä viidennen kautensa KalPassa ja Juuso Riikolalla on oma taustansa kuopiolaisjoukkueen suunnalta.

– Kyllä siellä banzaita huudetaan joka aamu, Puustinen naurahtaa.

– Kaikki eivät välttämättä ymmärrä, että olen Kuopiosta kotoisin, kun olin välissä Hämeenlinnassa. Hyvä meininki, kun kuulee vähän savon murretta. Pitää entistä enemmän ruveta viljelemään sitä, Puustinen virnuilee.