Jesse Markin kuvailee, millainen show UMK-lavalla nähdään – hyödyntää TTK-oppejaan

– Me yritämme kehittää kuitenkin tunnelmaltaan intiimin hetken. Siinä on kyse kuitenkin henkilökohtaisesta matkasta ja jollain tapaa yritetään saada yhteys myös katsojiin sitä kautta.

Markin ilmoitti viime viikolla, että jos voittaa UMK:n, hän ei lähde edustamaan Euroviisuihin, mikäli Israel on mukana.

EBU on vahvistanut, että Israel saa osallistua vuoden 2024 Euroviisuihin. Useat maat ovat vaatineet Israelin sulkemista Euroviisujen ulkopuolelle Israelin ja äärijärjestö Hamasin välisen sodan vuoksi. Myös Yleä on vaadittu vetäytymään Euroviisuista, mikäli Israel on mukana kilpailussa.