Sara Siipola olisi halunnut tehdä muutoksia UMK-kappaleeseen – nykyinen versio ei ollut aluksi mieleinen: "Laitoin tuottajalle, ettei tällä mennä"

– Tämä versio, mikä se nyt on, on sellainen, että laitoin tuottajalle, ettei tällä mennä.

– Hänelle syntyi poika, ja hän ei pystynyt tekemään tuotantoa sieltä synnäriltä. Jotenkin totuin tähän versioon ja onneksi totuin, koska tykkään siitä ja koen, että kappale on uudempaa Sara Siipolaa.

Siipolan lisäksi Uuden Musiikin Kilpailussa nähdään Cyan Kicks, Sexmane , Jesse Markin , Windows95man, Sini Sabotage sekä Mikael Gabriel ja Nublu. Finaali on Tampereen Nokia Arenalla 10. helmikuuta.

Markin ilmoitti aikaisemmin, että mikäli voittaa UMK:n, hän ei aio lähteä Euroviisuihin, mikäli Israel on mukana viisuissa .

– Tämä ei tarkoita sitä, ettenkö haluaisi osallistua, mutta koen, että tässä vaiheessa on tärkeämpää tehdä näkyväksi ihmisoikeusasiat, Markin kertoi Instagramissa.

EBU on vahvistanut, että Israel saa osallistua vuoden 2024 Euroviisuihin. Useat maat ovat vaatineet Israelin sulkemista Euroviisujen ulkopuolelle Israelin ja äärijärjestö Hamasin välisen sodan vuoksi. Myös Yleä on vaadittu vetäytymään Euroviisuista, mikäli Israel on mukana kilpailussa.