Olli Jokinen väläyttää yllätysvaihtoehtoa ensi kauden seurakseen

Jokinen luotsaa Jukureita kolmatta kauttaan. Yleisesti on pidetty selviönä, että hän tekisi seuraavan siirron valmennusurallaan ja tämä jäisi Jokisen rupeaman viimeiseksi kaudeksi Jukureissa, mutta Jokisen mukaan tämä ei ole "missään nimessä" selvää.

– Tällä hetkellä kaikki on auki. Totta kai ensisijaisesti pitää tietää, mikä täällä on meininki. Siitä lähdetään, Jokinen sanoo.

– Nyt odotetaan uudelta hallitukselta tietoa, millä pelimerkeillä täällä jatketaan. Sillä on totta kai iso merkitys myös oman jatkon kannalta. Niin on toisaalta myös sillä, minkälaista kiinnostusta muualta on.