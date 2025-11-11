MTV Urheilun asiantuntija Jesse Joensuu nostaa Mikko Rantasen jo yhdeksi kaikkien aikojen suomalaispelaajista.

29-vuotias Rantanen on lukeutunut jo lukuisia vuosia NHL:n supertähtien joukkoon. Hiljattain hänestä tuli vasta neljäs suomalainen, joka on rikkonut 300 maalin rajapyykin NHL:ssä.

MTV Urheilun asiantuntija Jesse Joensuu ylistää Rantasta vuolaasti.

– Hän on näyttänyt hauista jo tosi pitkään. Olen ihaillut tosi pitkään häntä. Ohipelejä tulee hyvin vähän. Hänellä on selvästi vielä karmea himo näyttää, Joensuu kehuu.

Joensuu nostaa Rantasen jopa keskusteluun Suomen kaikkien aikojen parhaasta jääkiekkoilijasta.

– Hänestä voidaan puhua hyvin potentiaalisena jopa Suomen kaikkien aikojen pelaajana. Hän voi ohittaa Jari Kurrin ja Teemu Selänteen saavutukset. Hänestä voidaan vielä joskus puhua kaikkien aikojen suomalaispelaajana.

Katso Jesse Joensuun kommentit Mikko Rantasesta kokonaisuudessaan pääkuvan videolta.