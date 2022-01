Kärpissä kypsyy Oulun oma Erik Karlsson, 19-vuotias lahjakkuus on noussut ryminällä SM-liigan tähdeksi – "Hän on niin poikkeuksellisen hyvä"

Nuoresta iästään huolimatta Niemelällä on vyöllään jo lähes 100 ottelua SM-liigassa. Tällä kaudella liukasliikkeinen puolustaja on murtautunut lopullisesti Kärppien avainpelaajaksi ja SM-liigan tähdeksi.

Oikea käsi alhaalla pelaava puolustaja on ammentanut uransa aikana oppia SM-liigassakin piipahtaneelta NHL-tähti Erik Karlssonilta. Jokereissa työsulkukaudella 2012-13 ihastuttanut ruotsalainen on jättänyt jälkensä Niemelään.

Kieltämättä yhtäläisyyksiä löytyy. Niemelä on sulava luistelija, joka tekee kiekollisena viisaita ja peliä edistäviä ratkaisuja. Kärpät-nutussa Niemelän kanssa pelannut C Moren asiantuntija Lasse Kukkonen ylistää nuorta lahjakkuutta vuolaasti.

– Peli on helppoa (hänelle). Hän löytää koko ajan oikeat ratkaisut. Koko ajan tietää, mitä hän tekee. Havainnointikyky tuosta pelikentästä on ihan poikkeuksellinen. Sen takia syöttöprosentti on niin hyvä. Hän on niin poikkeuksellisen hyvä, Kukkonen hehkuttaa.