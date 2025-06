Leuanvetokuningatar Maria takoi mahti-ME:n – kaikki uusiksi, takana raskaat ajat: "Voi elää kuten normaalit ihmiset"

Maria Kojoukhova ja maailmanennätys: sieltä jälleen helähti. Suomalainen leuanvetokuningatar tarjoili tutun omaluokkaisen suorituksen, kun MM-mitaleista miteltiin Lempäälässä. Uusi 70-kiloisten toistoleuanvedon ME on painoluokkien välisessä vertailussakin vavahduttavan kova.

Maria Kojoukhova hallinnoi yhtä vaille kaikkien naisten painoluokkien toistoleuanvedon maailmanennätyksiä. 50-kiloisissa hän on vetänyt 52 leukaa, 60-kiloisissa 54 leukaa ja nyt 70-kiloisissa 53 leukaa. 60-kiloisten tulos on toistojen määrässä kaikkien aikojen kovin naisten suoritus, mutta 70-kiloisissa syntynyt tuore noteeraus on raskaampaan kehonpainoon suhteutettuna nostettavissa jopa sen edelle.

Kojoukhova on vetänyt aiempaa painavampana 70-kiloisten (60,1–70,0 kg) sarjassa ensimmäiset kilpailunsa tänä vuonna, ja kummallakin kertaa on napsunut ME:tä plakkariin. Huhtikuista 49 leuan tulostaan hän petrasi nyt neljällä toistolla.

– Tietenkin hyvä fiilis, oikein tyytyväinen, 60,3-kiloiseksi punnittu maailmanmestari sanoi Lempäälässä.

Kaikki toistonsa hän naulasi hyväksytysti.

– Hyvä, että meni leuka yli, koska se välillä jää. Kun kävin kokeilemassa ennen vetoa, tuomari sanoi, että työnnä vielä leukaa edemmäs. Yritin nyt keskittyä siihen.

Mutta muuhunkin oli kohdistettava fokusta. Kojoukhova joutui laittamaan jotakuinkin kaiken uusiksi suoritukseen suunnatessaan.

Paljasjalkaisuutta ei nyt aiemmasta poiketen sallittu, vaan Kojoukhova joutui vetämään sukat jalkaan. Hän myös pyysi leuanvetotangon harjaamista, jotta se olisi optimipitävä leukojen kiskomiseen. Siihen onneksi suostuttiin, vaikka ensin sanottiinkin, että asia toteutettaisiin sarjojen välillä.

Yksi asia oli lisäksi korjattava.

– Otin vahingossa pikkuisen erilevyisen otteen, mihin olen tottunut.

– Ei se sitten haitannut. Totesin, että kyllä se toimii. Oli ihan kiva. Pysyi homma kasassa eikä ihan levähtänyt, kun oli niin paljon yllättäviä tekijöitä.

Miten kasasit pakan?

– Keskityin yksi asia kerrallaan. Kun saatiin sukat, sitten keskityttiin tankoon. Sitten käskyt "roiku" ja "vedä".

Toistoleuanvedossa Kojoukhova voitti kolmannen maailmanmestaruutensa. Lisäpainoleuanvedossa hänellä on lisäksi MM-kultia kaksi.

Epämiellyttävyydestä vapaampaan

Tiukka keskittyminen ja toistoa terävästi ylös.Teemu Lehtinen / Photography Lehtinen

Kojoukhovan kehonpaino pyöri vielä viime vuonna leuanvetokilpailuissa 55 kilon tietämillä. Siitä hän on nostanut kisapainoaan noin viidellä kilolla tähän vuoteen ja ottanut 70-kiloisten toistoleuanvetosarjan mestarillisesti haltuunsa.

– Aika nopeasti vuodenvaihteen jälkeen vaihdoin painoluokkaa. Piti vain luottaa tähän prosessiin. Se mikä on tullakseen, tulee, kun vain jatkuu.

– Alkuun on kuitenkin vaikeaa, kun kroppa totuttautuu painavampaan. Vaikka kyse on muutamasta kilosta, mikä ei kuulosta paljolta, kyllä siinä menee oma aikansa tottua ja muutaman kuukauden treenit ovat raskaampia. Mutta kun on sopiva lämpötila, hyvä musiikki ja hyvät olosuhteet, pääsee aina vain parempaan.

Ennen kehonpainon nostamista alla oli koettelevia aikoja.

– Vuodenvaihteessa oli jotain kahdeksan SM-kisaa kolmeen kuukauteen. Hirveästi kisoja ja painoluokkahommelit.

Leuanvedon lisäksi myös hauiskäännön, penkkipunnerruksen ja sotilaspenkkinäkin tunnetun voimapunnerruksen taitaja kilpaili joulukuussa voimanoston SM-kisoissa vielä 52-kiloisissa.

– Kyllä siinä oli tekemistä, alkoi vähän väsymäänkin. Loppuvuodesta alkoi olla vähän epämiellyttävää.

– Alkuvuodesta oli kiva, kun sai oikeasti vapaasti syödä, juoda ja elää ilman mitään sen kummempaa laskeskelua. Ihan vapaasti, ihan mitä tahansa teki mieli. Tietysti kaikkea kohtuudella. Sehän on kivaa. Voi elää vähän normaalimmin, kuten normaalit ihmiset.

Vain raskain sarja kokematta

Iloinen 70-kiloisten MM-mitalistikolmikko: Maria Kojoukhova voitti, Marita Harju (vas.) saavutti 33 toistolla hopeaa ja Ella Lötjönen oli 27 toistolla pronssilla.Tuomas Hämäläinen

Huomenna sunnuntaina Lempäälässä kisataan MM-lisäpainoleuanvedossa, jossa Kojoukhova jatkaa 60-kiloisten sarjassa. Siihen ei ole liikaa painoa pudoteltavana karvan päälle 60 kilon lukemasta.

Toistopuolella Kojoukhova aikoo toistaiseksi pysyttäytyä seitsemänkymppisissä.

– Ei tässä ole kuin muutama kuukausi vasta mennyt. Tässäkin painoluokassa voisi periaatteessa tulla enemmänkin.

Ainoa painoluokka, missä Kojoukhovalla ei ole toistoleuanvedon ME:tä, on naisten raskain, yli 70-kiloisten sarja. Siinä Nelli Rautiainen teki juuri lauantaina Lempäälässä tuoreeksi ME:ksi 45 toistoa.

Lähitulevaisuudessa Kojoukhova ei ainakaan kyseiseen painoluokkaan aio pyrkiä.

Kymmenen kilon hyppäys olisi huomattavan paljon. Mutta on se kysyttävä. Entä myöhemmin tulevaisuudessa?

– En osaa sanoa. Siihen on niin pitkä matka, että ei ole suunnitelmissa tässä kohtaa.