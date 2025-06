Suomalaishuipun menestyksekäs ura on ohi – MM-kultaa viimeisestä kisasta: "Jokainen ymmärtää"

Teemu Ojala päätti menestyksekkään leuanvetouransa sunnuntaina kolmanteen lisäpainomaailmanmestaruuteensa. Viimeisellä toistollaan mies yritti vielä maailmanennätystä.

Teemu Ojala oli varmistanut lisäpainoleuanvedon kolmannen maailmanmestaruutensa sunnuntaina Lempäälässä vedettyään ainoana 90-kiloisten (80,1–90 kg) kilpailijana 96 kiloa. 93 kilolla pelin sitä ennen avannut Ojala käytti viimeisen yrityksensä maailmanennätyksen hakemiseen.

Vedettävänä oli 103 kiloa, joilla Puolan Sebastian Wiliński teki nykyisen 90-kiloisten maailmanennätyksen vuonna 2023. ME olisi siirtynyt onnistuneella suorituksella Ojalan nimiin suuremman kehonpainon myötä, mutta ylös asti veto ei enää kantanut. Upea kilpailu multimestarilta kuitenkin jälleen kerran nähtiin, ja MM-voittosaldo pysyi täydellisenä.

Näin Ojala kiteytti verekseltään tunnelmansa:

– Kyllähän tämä on minulle aika paljon antanut. Ekat kisat oli vuonna 2010. Sieltä tuli heti Suomen mestaruus ja Suomen ennätys. Kolmet MM-kisat on tullut käytyä ja kolme maailmanmestaruutta on vyöllä. Minun mielestäni huipulla on ihan hyvä lopettaa.

"Vähän todistelin itselleni"

Teemu Ojala veti komean viimeisen leuanvetokilpailunsa.Teemu Lehtinen / Photography Lehtinen

Sitäkin komeammaksi Ojalan uran päätös piirtyy, kun huomioi miehen loppuvuodesta 2022 pysäyttäneen vasemman rintalihaksen repeämän, penkkipunnertaessa tulleen uran pahimman loukkaantumisen.

– Tämä on käytännössä ollut minulle kuntoutusprojekti. Halusin saada niin sanotusti uuden leiman rinnalle, että se on erittäin kovassa iskussa vielä. Vähän todistelin itselleni, että sillä pystyy vielä maailmanmestaruuden ottamaan.

Taukoa ehti loukkaantumisen jälkeen tulla. Vuoden 2023 mies oli kokonaan kilpailematta. Vuonna 2024 hän kisasi vain kerran ja saavutti SM-pronssia 90 kilon tuloksella. Sitä seurasi tämänvuotinen MM-kisa.

Pohjia sai rakentaa.

– Oli viisi kuukautta, jolloin tehtiin jumppaa koko ajan mutta ei vedetty yhtään leukoja eikä mitään. Se (rintalihas) oli kokonaan irti ja leikattiin takaisin paikalleen. Lähdettiin ihan yhdestä leuasta omalla painolla rakentamaan ylöspäin.

Viimeistelyvaiheessakin oli "vähän enemmän työmaata kuin normaalisti".

– Kunto rupesi pikkuisen tippumaan lopussa. Tämä oli minulle täysi voitto, että sain kammettua tämän maailmanmestaruuden näistä kisoista.

"Eletty ja hengitetty leuanvedon ehdoilla pitkälti"

Enimmillään Ojala veti urallaan 102 kiloa vuonna 2022 Salon SM-kisoissa. Tulos oli silloinen maailmanennätys, ja ME:n hän oli tehnyt jo 2020, tuolloin 101,5 kilolla.

Meriittejä kertyi muille jaettavaksi asti, mutta mistä mies on urallaan kaikkein ylpein?

– Sanoisin, että se on se kokonaisuus ja työ, miten paljon olen tämän eteen tehnyt. Moni ei ymmärrä, miten joku voi tehdä niin paljon duunia pikkulajin eteen, mutta kyllä tässä on vedetty ihan rakkaudesta lajiin viimeiset 15 vuotta. Tämä on ollut erittäin hieno matka ja olen erittäin kiitollinen tästä.

Pojan isä kiteytti, että perheen koko kalenteri tehtiin lajin harjoittamisen ehdoilla.

– Se ottaa kaikelta tosi paljon. Kyllä tässä on eletty ja hengitetty leuanvedon ehdoilla pitkälti.

Treenejä hänellä ei sinänsä ole ollut hurjia määriä, kahdesta kolmeen viikossa, mutta määrät eivät ole olleet hänelle ikinä "kovin juttu". Harjoitukset ovat sen sijaan olleet kovia.

– Loppuajasta treenit olivat sellaisia, että 95 prosentilla maksimista tehtiin 10 ykköstä. Siinä menee se kaksi kolme tuntia. Siitä voi miettiä, miten kovia treenejä ovat olleet.

Enimmäkseen mies kilpaili 90-kiloisten sarjassa, loppu-urasta säännöllisesti juuri alle 90-kiloisena.

– Tein aina sillä lailla, että kesäkaudella nostin painoa ja yritin rakentaa uutta lihasvoimaa. Minulla oli sitten reilu puoli vuotta aikaa tiputella painoa kevään kisoihin. Se oli aika lailla samanlainen sykli. Ei siinä ikinä mitään ongelmaa ollut, mutta kyllähän sitä painoa grindailtiin koko ajan.

– Loppuaikana tuli ne samat tasanneviikot, jotka ovat tulleet aikaisemminkin. Ne eivät enää säikäytä samalla lailla kuin alussa. Tietää, miten se kupletin juoni menee.

Cornholea

Teemu Ojala uusi MM-kultamitali kaulassaan. Vasemmalla 93 kilon tuloksella MM-hopeaa saavuttanut Aleksi Holopainen ja oikealla Tommi Juhola, jolle tuli pronssia 80 kilon noteerauksella.Tuomas Hämäläinen

Mitä seuraavaksi?

Toimettomaksi Ojala ei ole jäämässä.

– Sellaista lajia olemme muutaman palomieskaverin kanssa tuoneet Suomeen kuin cornhole. SM-viikot on loppukesästä. Sen kanssa varmaan pientä grindailua. Kyllä minä luulen, että päivät tulevat täyttymään kaikella mukavalla puuhalla.

Cornholessa heitetään säkkejä kohti pelilautaa, tavoitteena saada ne putoamaan laudan reikiin tai jäämään laudalle.

Onko ihan varmaa, että leuanveto on tässä, etkä jätä takaporttia?

– Aina on takaportti. En halua mitään ovia sulkea itseltäni, mutta ymmärrän, että nyt kun minä lopetan tämän ja jos olen vuoden tekemättä, vaatii kaksi kolme vuotta, että minulla on mitään mahdollisuuksia päästä edes sinne tasolle. Täytän 40 kuukauden päästä. Jokainen ymmärtää, että niitä vuosia ei ole mahdottomasti. Kyllä tämä on tässä näin.

Maailmanmestari syleiltävänä.Tuomas Hämäläinen

Suomalaisista lisäpainoleuanvedon maailmanennätyksiin Lempäälän MM-kisoissa ylsivät Vili Suorsa 80-kiloisten miesten sarjassa 102,5 kilolla ja Noora Kärkkäinen yli 70-kiloisten naisten raskaassa sarjassa 53 kilolla. Suorsan aiempi painoluokan ME oli tasan 100 kiloa ja Kärkkäisellä 51 kiloa.