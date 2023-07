Jere Lehtinen täytti 50 vuotta – näin merkkipäiväänsä vietti kiekkolegenda, joka muuntautuu kesäisin metallia fanittavaksi festarikansalaiseksi

– Tuli paljon porukkaa eri ajanjaksoilta, niin Espoon kavereita, kaikilta jääkiekkoajanjaksoilta ja sitten muita ihmisiä, ketä tässä on oppinut tuntemaan.

Jääkiekkokauden jälkeen Lehtinen on saanut ottaa happea ja keskittyä muun muassa mökkeilyyn sekä hänelle tärkeään kesäaktiviteettiin: festareihin. Bermuda-turnauksen päätteeksi Lehtinen kertoi suuntaavansa Tuska-festivaaleille Helsingin Suvilahteen, jonka vakivieras hän on kertomansa mukaan ollut jo yli 20 vuotta.

Tuskan lisäksi Lehtiselle toinen tärkeä tapahtuma kesäisin on Oulussa järjestettävä Qstock, jota hän kiittelee hyvistä järjestelyistä vuosittain.

– Sitten on pienempiä keikkoja ja festareita kesällä, niitä on nyt aikaa käydä katselemassa.

Tomi Natri /All Over Press

Tomi Natri /All Over Press

Lisäksi tärkeä tapahtuma kesällä on myös perinteinen Bermudan Kannu, jossa Lehtinen on viihtynyt niin ikään yli kahtenakymmenenä kesänä: ensimmäistä kertaa hän oli haistelemassa tunnelmaa vuonna 1999, ja seuraavana vuonna 2000 tarttui tennismailan varteen.

Hänelle on kuitenkin selkeää, kenen peliä erityisesti seuraa tänä vuonna katsojana.

– Uudet perunat ehdottomasti, sitten siihen kala, lohi eri muodoissaan: savu, kylmäsavu, graavi. Se on aika simppeliä. Ja tietysti makkara on semmoinen, ettei sitä talvella tule syötyä ja se on parasta vielä, jos sen nuotiolla päåäsee tekemään. Siitä kun lähtee eteenpäin, pärjää hyvin!