Kultakapteeni Valtteri Filppula toi perheensä kesäksi Suomeen – kertoo mitä vuoden ikäinen Vera-tytär tekee tällä hetkellä jatkuvasti

Sveitsissä Genève-Servette HC -joukkueessa pelaava Filppula kiittelee sitä, että seuraavan kauden alkuun on vielä aikaa ja aikaa lepäämiselle on vielä runsaasti. 39-vuotias Filppula ilmoitti hiljattain jatkavansa vielä seuraavalle kaudelle joukkueensa riveissä, mutta nyt kiekkouralla mennään hänen mukaansa vuosi kerrallaan.

– Eihän tässä enää hirveän montaa vuotta ole, vähän vuosi kerrallaan katsotaan, että miten kroppa kestää ja miten muutenkin on motivaatiota. Vielä on tuntunut tosi hyvältä ja on ollut kivaa pelata, niin ehkä olo ei vielä ole sellainen nelikymppinen, ensi keväänä pyöreitä täyttävä Filppula pohtii.