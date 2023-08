Jere ja Nanna Karalahden esikoispoika aloittaa koulun – ylpeä isä vitsailee tyttöjen hurmaamisella: "Taito, mitä faija ei näköjään opi"

Nanna ja Jere Karalahden esikoinen Jax aloittaa tänään koulutaipaleensa. Ylpeä isä kertoo Instagramissa, että Jax osaa jo lukea, kirjoittaa ja laskea. Samalla Jere Karalahti vitsailee tyttöjen hurmaamisella ja paljastaa, että se on taito, mitä hän ei "näköjään" ole koskaan oppinut.

– Huomenna se alkaa. Jax kouluun ekalleluokalle, vaikka voisi kyllä skippaa senkin kun osaa lukea ja kirjoittaa suomeksi ja englanniksi, laskea vaikeitakin laskutehtäviä ja vaikka mitä muuta niin taitaa mennä ensimmäinen vuosi ihan vaan tyttöjen hurmaamiseen ja naurattamiseen, joka kyllä on erittäin tärkeä taito, mitä faija ei vaan näköjään osaa eikä opi, Karalahti kirjoittaa.

Jere ja Nanna Karalahti ovat jättäneet avioerohakemuksen Helsingin käräjäoikeuteen. Avioerohakemus on tullut vireille 4. heinäkuuta. Hakemus on jätetty yhdessä ja puolen vuoden harkinta-aika on käynnistynyt heti.