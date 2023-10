Frendit-sarjan Matthew Perry on kuollut – täältä hänet löydettiin

Suositun televisiosarja Frendien näyttelijä Matthew Perry on kuollut, kertovat yhdysvaltalaismediat. Perry näytteli sarjassa Chandler Bingiä.

Omaelämäkerta ilmestyi juuri suomeksi

Huippusuosioon noussutta Frendit komediasarjaa tehtiin vuosina 1994–2004. Sarjan lisäksi Matthew Perry näytteli muun muassa menestyselokuvissa Koko potti (Whole Nine Yards) ja 17 Again. Viimeisen näytellyn televisioroolinsa Perry teki minisarjassa vuonna 2017, mutta hänet nähtiin myös muistelemassa Frendit-sarjaa vuonna 2021 ilmestyneessä erikoisjaksossa.