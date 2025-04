Yksi Frendit-sarjan ikonisimmista tunnuspiirteistä ei sytyttänyt David Schwimmeria lainkaan pitkään aikaan

Frendit-sarjan ikoninen tunnusmusiikki oli David Schwimmerille liikaa vuosien ajan.

Frendit-sarjassa vuosina 1994-2004 Ross Gelleria näytellyt David Schwimmer kertoi hiljattain Peoplen mukaan Making a Scene -podcastissa todellisista tuntemuksistaan sarjan ikonista tunnusmusiikkia kohtaan.

Sarjan tunnuskappaleena toimii The Rembrandts -yhtyeen tunnetuin hitti I'll Be There For You, joka ilostuttaa yhä miljoonia Frendit-faneja ympäri maailman.

Schwimmer itse sen sijaan ei ole lukeutunut tunnuskappaleen fanien joukkoon.

– Oli aika, oikeastaan aika pitkäkin sellainen, kun tarvitsi vain kuulla se kappale... Schwimmer totesi podcastissa raskaan huokaisun saattelemana.

– Aina, kun menit vaikka talk show'hun haastatteluun, se oli myös sinun tunnusmusiikkisi.

Näyttelijä kertoo tuntemustensa kappaletta kohtaan alkaneen kuitenkin muuttua joitakin vuosia sitten, kun hänen tuohon aikaan 9-vuotias tyttärensä Cleo alkoi viihtyä sarjan parissa. Schwimmer kertoi podcastissa muistavansa, kuinka hän saattoi tehdä päivittäisiä askareitaan kotonaan ja kuulla samalla viereisessä huoneessa tyttärensä nauravan Frendeille.

Schwimmer on kertonut, ettei ennen tyttärensä innostumista Frendeistä ollut itse katsonut sarjaa lainkaan sen jälkeen, kun se tuli päätökseensä 2000-luvun alussa, eikä hän kokenut haluavansa edes palata sen pariin. Näyttelijän ajatukset kuitenkin muuttuivat hieman hänen lapsensa myötä.

– Minulle se oli niin, että tein sen, ja nyt jatkan eteenpäin.

Yksi Ross Gellerilta napattu ikoninen vuorosana on Schwimmerin mukaan sellainen, jolta hän ei pääsisi edes halutessaan pakoon tänäkään päivänä.

– Saan paljon osakseni sitä, että aivan satunnaiset ihmiset huutavat minulle "pivot" (suom. kääntyä), mikä on toisinaan hätkähdyttävää. Mutta toisaalta, se on muistutus siitä, että sarja jatkaa yhä omaa elämäänsä, mikä on hyvä asia.

"Pivotin" huutelu viittaa sarjan viidennen tuotantokauden 16. jaksoon nimeltään The One With the Cop, jossa Ross Geller ystävineen suorittaa ikimuistoisen hankalan muuton.

David Schwimmerin lisäksi Frendeissä näyttelivät sen koko historian ajan Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry sekä Courteney Cox.

Matthew Perry menehtyi lokakuussa 2023 ollessaan 54-vuotias.