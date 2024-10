Matthew Perryn isäpuoli avautuu tähden tuskallisesta kuolemantutkinnasta – arvelee julkisuuden auttaneen syytteiden nostamisessa

/All Over Press

Elokuun 15. päivään mennessä kolme viidestä syytteeseen asetetusta henkilöstä on sittemmin tunnustanut syyllisyytensä: Iwamasa, tohtori Chavez ja Fleming. Sanghan ja tohtori Plasencian oikeudenkäynti on määrätty pidettäväksi 4. maaliskuuta, ja molemmat sanovat olevansa syyttömiä. Näyttelijän kuoleman tutkinta jatkuu edelleen.

– Voin vain sanoa, että epäilen, että viranomaiset kokoontuivat tutkimaan ja nostamaan syytteitä näitä ihmisiä vastaan, koska Matthew on niin kuuluisa tai tunnettu, että se tulisi ilmi. Ihmiset olisivat tietoisia tästä tutkimuksesta, he olisivat tietoisia syytteistä, ja se tulisi julkisuuteen, ja se olisi varoitus kaikille, jotka olisivat asemassa, jossa he voisivat olla avunantajina. Se viestittää, että on parempi olla tekemättä sitä. Sillä, jos teet, niin hinta voi olla todella korkea, Morrison tiivisti.