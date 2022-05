Rafael Nadal puolusti venäläiskollegoja – Ukrainasta tuima vastaus: "Miten on reilua, että ukrainalaiset ovat kuolemassa?"

Englannin ruohokenttäturnaukset järjestävä All England Club kuitenkin sulki Kansainvälisen KOK:n linjauksen mukaisella päätöksellä venäläiset ja valkovenäläiset pelaajat turnauksistaan, minkä myötä he eivät pääse Wimbledonin grand slam -turnaukseen.

Sekä miesten ATP-kattojärjestö että naisten WTA ovat kritisoineet brittien päätöstä. Saman on tehnyt osa tennistähdistä. Serbian Novak Djokovic kutsui päätöstä "hulluksi", ja arvostelunsa on esittänyt myös Espanjan Rafael Nadal.

– Rafael Nadal, me kilpailimme yhdessä. Olemme pelanneet kiertueella toisiamme vastaan. Ole hyvä ja kerro minulle, miten on reilua, että ukrainalaispelaajat eivät voi palata koteihinsa. Miten on reilua, että ukrainalaislapset eivät voi pelata tennistä? Miten on reilua, että ukrainalaiset ovat kuolemassa? Stahovski kirjoitti Twitterissä.