Jeminan keuhkojen välistä löytyi iso kasvain – tällainen on alle kolmekymppisten yleisin syöpä

Taudinkuvan mukaan lymfoomat voidaan jakaa joko hidaskasvuisiin tai aggressiivisiin, ja ne voivat kehittyä minne tahansa kohtaan kehossa, koska imukudoksen soluja on ympäri kehoa.

Kivuton turvotus imusolmukkeissa tavallisin oire

Lymfoomat voivat aiheuttaa myös kuumeilua, yöhikoilua, uupumista, ihon kutinaa, kipua rintakehässä, ylävatsassa tai luissa. Myös selittämätön painon putoaminen on mahdollista, kertoo Mayo Clinic .

Aiheuttajia ei juuri tunneta

Vaikka imusolmukesyöpien aiheuttajista tiedetään suhteellisen vähän, on tiedossa joitain tekijöitä, jotka nostavat riskiä. Lymfoomia ei kuitenkaan voi ehkäistä tai estää millään.

Heikentynyt immuunijärjestelmä on yksi imusolmukesyövän riskitekijöistä. Immuunijärjestelmää voivat heikentää esimerkiksi tehty elinsiirto, jotkin sairaudet tai lääkkeet, jotka säätelevät immuunijärjestelmää, kertoo Mayo Clinic .

Esimerkiksi Hodgkinin lymfoomat ovat nuorten aikuisten syöpiä, potilaat ovat usein 20–30-vuotiaita. Toinen taudin esiintymishuippu on 60-vuotiailla, kertoo Syöpäjärjestöt .

Ennuste usein hyvä

Imusolmukesyövän hoitotavat valitaan sen mukaan, mitä alatyyppiä syöpä on, miten nopeasti syöpä on kasvanut, onko se levinnyt ja missä kunnossa potilas on.