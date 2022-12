Italian huumekaupan keskus pyrkii mafiamaineesta eroon – Saadaanko Napolin Scampiasta kulttuurin kehto?

Kaikki on uutta ja puhdasta. Käytävät kaikuvat tyhjyyttään, tilavasta kirjastosta puuttuvat yhä kirjat, ja keskusaukiolle istutettu oliivipuu näyttää hellyttävän pieneltä suuressa lasikuvussaan. Avonaisesta luokkahuoneen ovesta kuuluu opettajan selostus.

Napolin Federico II -yliopiston Scampian toimipiste on ollut toiminnassa kaksi kuukautta. Viereisten kerrostalojen takana, vain kivenheiton päässä sijaitsevat asuinalueen surullisenkuuluisat pyramidikerrostalot, Scampian purjeet.

Osa purjeista on sittemmin purettu, ja yliopisto rakennettu vuonna 2003 puretun rakennuksen paikalle.

Yliopisto houkuttelee yrittäjiä

Yliopistoa vastapäätä on pieni elintarvikeliike. Sen omistaja Flora Agozzino ehti odottaa yliopiston valmistumista 14 pitkää vuotta. Agozzino on yksi purjeiden entisistä asukkaista, jotka on siirretty vuosia sitten asumaan uusiin kerrostaloasuntoihin.