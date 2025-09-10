Välimeren pohjoisosissa pauhaa ukkosmyrsky, joka voi tuoda myös tulvia alueelle.

Päivien lyhentyessä ja viikonlopun tuodessa syksyn mukanaan monet voivat pakata laukkujaan lähteäkseen Välimeren lämpöön.

Meteorologi Pekka Pouta kertoo, että siellä voi olla kuitenkin vastassa tänään ja tulevina päivinä sellainen ukkosmyrsky, joita ei Suomessa melkein ikinä ole ja jopa tulvia.

– Salamaniskujen määrä aamun aikana oli ihan valtava. Isoimmat ukkosmöykyt kulkevat päivän aikana vähän Rooman eteläpuolelta ja iskeytymässä Apenniinien vuoristoon. Se voi aiheuttaa tulvia.

Valtava ukkosvyöhyke dominoi ensin Italiassa, sitten Balkanilla ja Kroatiassa.

– Kyllä tuossa on vaaran paikat. Koko Italian tulvavaroituskartta hohkaa punaisena. Tilanne on uhkaava.

Viikonloppuun mennessä tilanne kuitenkin rauhoittuu.

– Korkeapaine Välimerellä ja lämpötilat lähellä 30 astetta. Ja paremmaksi vain muuttuu ensi viikon kuluessa.

Oletko lähdössä alueelle pian? Katso tarkempi ennuste tuleville viikoille videolta.