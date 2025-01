Jättimäinen farssi uhkaa Man Cityä – Pep Guardiolalta karua tekstiä

Pep Guardiola ei vaikuttanut yllättyneen Manchester Cityn tappiosta Paris St-Germainin vieraana, kun joukkueen toiveet Mestarien liigan pudotuspeleihin etenemisestä kärsivät ison takaiskun keskiviikkoiltana.

Man City hukkasi Pariisissa kahden maalin johdon, kun PSG iski neljä kertaa toisella puoliajalla. Kirvelevä 2–4-tappio pudotti Cityn 25. sijalle sarjataulukossa, josta vain 24 parasta etenevät pudotuspeleihin.

– Paras joukkue voitti. Peli ei ollut koskaan sellainen kuin halusimme. He olivat nopeampia ja voittivat kaksinkamppailut, emmekä me pystyneet vastaamaan niihin, Guardiola sanoi ottelun jälkeen TNT Sportille.

2:15 Ottelukooste: Uskomaton sulaminen! Manchester City romahti PSG:n vieraana.

– Pelataksesi sinun on pelattava. Puolustaaksesi johtoa sinun on pidettävä palloa, mutta meillä ei ollut sitä. He hyökkäsivät paremmin, siksi se oli vaikeampaa.

Cityn sulaminen muistutti joukkueen järkyttävää romahdusta Feyenoordia vastaan marraskuussa. Silloin sen kolmen maalin johtoasema kääntyi 3–3-tasapeliin ottelun loppupuolella.

Vaikeasta kaudesta kärsinyt Guardiola vaikutti jopa olevan sujut sen suhteen, ettei vuoden 2023 Euroopan mestaria välttämättä nähdä Mestarien liigan pudotuspeleissä.

– Se voi tapahtua. Se jää nähtäväksi, Guardiola hyväksyi.

Man City on nyt pakkovoiton edessä, kun se isännöi belgialaista Club Bruggea liigavaiheen päätöskierroksella ensi viikon keskiviikkona.

– Jos emme voita (Bruggea vastaan), emme ansaitse sitä. Kaikki vieraspelit ovat olleet vaikeita, mutta tämä on todellisuutta. Emme ole saaneet tarpeeksi pisteitä.